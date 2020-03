Altri tre casi positivi in casa Fiorentina. Dopo Vlahovic, il Coronavirus ha colpito anche Cutrone, Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Il comunicato della Viola: "ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze".