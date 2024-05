Legge Superlega, il comunicato della FIGC

La FIGC ha diramato poco fa un comunicato ufficiale in cui comunica ufficialmente la rimozione temporanea della norma cosiddetta "anti Superlega". Quindi quella che non avrebbe permesso ai club Italiani di partecipare alla competizione. Il comunicato:"Delibera di, nelle more dell’espletamento dei richiamati approfondimenti, l’efficacia delle disposizioni di cui al richiamato art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, limitatamente alla parte in cui così si legge: “ [.....]”, nonché alle richiamate lett. A-1) della Sezione II), lett. A-1) della Sezione III) e lett. A-1) della Sezione V), di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, limitatamente alla parte in cui così si legge: “[....] contenente [.....] l’impegno a[page2image22117616]non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.