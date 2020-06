Una linea più morbida sulle norme del Fair Play Finanziario, estensione del periodo di monitoraggio delle situazioni dei vari club e un mercato europeo che sarà uniformato in tutta Europa e si concluderà il prossimo 5 ottobre.



SUL MERCATO - Ecco cosa cambierà per la prossima finestra di calciomercato: "Il termine ultimo per la registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle competizioni per club UEFA 2020/21 è stato fissato al 6 ottobre 2020. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo UEFA ha invitato tutte le federazioni affiliate ad adottare una data finale compatibile per la prossima finestra di trasferimento estiva, con questa data fissata al 5 ottobre 2020".



Sono questi i punti principali affrontati e approvati dal Consiglio Esecutivo della Uefa tenutosi oggi. Scorri nella nostra gallery per tutte le novità