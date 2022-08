Attraverso i propri canali, laha ufficializzato il rinnovo di contratto di Nicolò"Ora è ufficiale. Nicolò Fagioli ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026.Una grande soddisfazione per lui, rientrato a fine giugno dal prestito alla Cremonese e noi vogliamo partire proprio da quest’ultima parentesi che lo ha visto protagonista per tutta la stagione 2021/2022, un’annata nella quale ha recitato, appunto, un ruolo importante nel cammino della formazione lombarda.Nicolò ha contribuito, infatti, al salto della Cremonese in Serie A con gol, assist e prestazioni di alto livello. È andato in doppia cifra segnando 3 reti e fornendo 7 assist in 33 presenze. Numeri importanti, resi ancora più dolci dall’epilogo finale: promozione nella massima serie al termine di una cavalcata straordinaria. Per Fagioli questa sarà l’ottava stagione in bianconero, tenendo in considerazione anche la parentesi in prestito alla Cremonese. Una vita alla Juventus: sono passati sette anni, ormai, da quel lontano luglio 2015 quando Nicolò varcò per la prima volta le porte di Vinovo.E adesso l’avventura continua. Complimenti, Nicolò!"