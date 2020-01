Adesso è ufficiale. Eniola Aluko si ritira dal calcio. L'ex attaccante della Juventus Women ha appena annunciato la sua decisione su Instagram. "Miei cari amici, grazie. Appendo le scarpe al chiodo. Questo è l'inizio di un nuovo capitolo insieme, vi sarò eternamente grata".In una lunga lettera scritta su The Players' Tribune l'ex attaccante bianconera ricorda anche i 18 mesi alla Juventus: "Mi hai dato il sogno di giocare negli Stati Uniti - scrive -, l'orgoglio di rappresentare l'Inghilterra, l'emozione di vincere titoli con il Chelsea, l'avventura di giocare con la Juventus in Italia.Era uno di quei momenti in cui sembrava che la vita fosse tornata al punto di partenza. Come se tutto ciò fosse destinato a essere, come se la mia carriera fosse stata pianificata per la lettera molto prima che iniziasse - non da me, ma da Dio."​