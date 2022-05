"U.S. Cremonese comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia. Il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la società grigiorossa desiderano ringraziare mister Pecchia e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A". Questo il comunicato apparso sul sito grigiorosso.



L'ex Juve lascia così la Cremonese, lo aspetta il Parma.