"L'Aston Villa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Eniola Aluko come prima direttrice sportiva nella storia del club femminile". Dopo il ritiro dal calcio giocato, avvenuto in maglia Juventus nel novembre scorso, Aluko ricomincia dal calcio, ma in un ruolo tutto nuovo.



Aluko ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di passare al ruolo di direttore sportivo. Sento che è qualcosa per cui sono pronta a questo punto della mia carriera. Sono sempre stata appassionata al calcio femminile, al suo sviluppo e alle culture che guidano l'eccellenza. Contribuirò a fare dell'Aston Villa Women un club di successo".