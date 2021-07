, che sul suo profilo Instagram (@adidasfootball) ha pubblicato le foto della seconda maglia della Juventus per la stagione 2021/22 con tre testimonial: Paulo Dybala, Martina Rosucci e Weston McKennie. E lo sponsor scrive: "Sempre avanti, mai stare fermi. Ti presentiamo la nuovissima maglia da trasferta della Juventus per la stagione 21/22, disponibile dal 23 luglio negli store Adidas e in quelli ufficiali del club". Sarà completamente nera, con alcuni inserti bianchi e le bande arancio-rosa.Ecco le foto nella gallery.