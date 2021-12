: a darne notizia è il, che ha annunciato la cessione dell'attaccante classe '98 al club italiano, così: "Il Lille conferma l'accordo totale con la Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné. Il nazionale francese firmerà ufficialmente il suo nuovo contratto il 3 gennaio 2022, alla riapertura del mercato italiano. Il giocatore è stato comunque autorizzato a volare in Italia e a partecipare alla ripresa degli allenamenti con la Fiorentina". Investimento da 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, c'è percentuale su una futura rivendita in favore del Lille.