3









"Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la nazionale in quanto non è idoneo all'attività sportiva. Continuerà a recuperare per smaltire i recenti problemi intestinali". Questo il comunicato dell'Argentina su Paulo Dybala, che esclude il numero 10 bianconero anche dalla seconda gara della Seleccion. Continuano i problemi gastrointestinali che lo avevano escluso dal match con l'Ecuador, così la Joya non sarà della partita. Zero i minuti giocati da Dybala in stagione, visto che ha cominciando cercando di smaltire l'infortunio alla coscia patito a luglio.