Una prima parte di stagione all'insegna dell'entusiasmo. Paulo Dybala non poteva cominciare meglio: ieri è stato il protagonista assoluto, in Udinese-Juventus. Oggi, l'ufficialità:ha inserito Paulonella lista dei convocati dell'. La nazionale albiceleste scenderà in campo a settembre per un triplice appuntamento di qualificazioni ai Mondiali. Una bella notizia per il numero 10 bianconero, una grana per Allegri. Il 10 settembre si giocherà Argentina-Bolivia, il 12 è in programma Napoli-Juventus. L'ultima presenza nella lista dei convocati dell'Argentina, per Dybala, risale al 18 novembre 2019, quasi due anni fa: un'enormità per un calciatore del suo calibro.Le convocazioni dell'Argentina:PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta)DIFENSORI: Geronimo Rulli (Villarreal), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina Lucero (Udinese), German Pezzella (Siviglia), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Ajax)CENTROCAMPISTA: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodriguez (Betis Siviglia), Nicolas Dominguez (Bologna), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gomez (Siviglia), Angel Di Maria (PSG)ATTACCANTI: Angel Correa (Atletico Madrid), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Lazio), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Emiliano Buendia (Aston Villa), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Juve).