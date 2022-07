Il difensore classe 2002 si trasferisce nella squadra ligure a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a titolo definitivo.Ecco il comunicato della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società GenoaCricket and Football Club per laL’accordo prevede inoltreda parte del Genoa Cricket and Football Club di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso dellastagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva èpagabili in dueesercizi.al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".