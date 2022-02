In queste ultime ore la Juve ha concluso la sua ennesima operazione di mercato di questa sessione invernale. O meglio, la società bianconera è stata solo coinvolta formalmente in questa trattativa ma da oggi può ufficialmente annunciare di aver divorziato da un suo giocatore. Facciamo riferimento al brasiliano Douglas Costa, diventato a tutti gli effetto un nuovo giocatore dei Los Angelese Galaxy, club con il quale si legherà fino a giugno 2023. Il brasiliano è stato prelevato dal Gremio dove resterà in prestito fino alla fine della stagione. Il tutto è stato annunciato dalla società statunitense attraverso un comunicato ufficiale.