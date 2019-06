Mauro Zironelli riparte dalla Serie D. Dopo la stagione alla guida della Juventus Under 23, il tecnico è stato ufficializzato dal Modena. Assieme a lui è stato comunicato anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo Fabrizio Salvatori.



IL COMUNICATO - "Il Modena F.C. 2018 comunica di aver scelto come direttore sportivo Fabrizio Salvatori e di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mauro Zironelli. Entrambi in passato hanno vestito la maglia gialloblù da calciatori".