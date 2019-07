Matthijs de Ligt verrà presentato domani, venerdì 19 luglio alle ore 10.00 nella sala stampa dell'Allianz Stadium. Il nuovo acquisto bianconero parlerà per la prima volta da calciatore della Juventus dopo che il club ne ha ufficializzato l'acquisto per 75 milioni di euro più 10,5 di commissioni per l'agente del calciatore Mino Raiola. Domani potrete seguire la conferenza stampa di presentazione in diretta su Ilbianconero.com e sul canale Youtube della Juventus oltre che su Juventus Tv.