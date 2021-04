La Juventus Under 19 non scenderà in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale col quale spiega che la gara con l'Empoli, in programma domani alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo è il focolaio che si è creato nella Primavera dell'Empoli, che ha 16 persone positive al Covid. Nel pomeriggio, lo stesso club azzurro aveva fatto un comunicato spiegando che a seguito del focolaio presente in squadra è stata bloccata dall'Asl toscana.