. Dopo le voci ricorrenti di questi ultimi giorni che lo vogliono fortemente al servizio della Vecchia Signora, ora sembra essere ormai imminente il suo approdo all'ombra della Mole. Come avevamo anticipato in giornata infatti, nella serata di oggi ci sarebbero stati sviluppi e questi sono arrivati direttamente dalla Francia, Il Psg ha infatti annunciato ufficialmente il divorzio dal giocatore argentino e per farlo ha scelto la via dei social.'.- E' questione di dettagli, con Madama che offre 7 milioni, contro gli 8 richiesti dall'entourage. Ma la sensazione è che a metà strada si possa chiudere e già nella prossima settimana si potrebbero fissare le visite mediche di rito. Resta solo da definire la durata del contratto, dato che i bianconeri vorrebberro blindarlo per almeno due stagioni, anche in virtù del decreto crescita.