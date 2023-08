DaSi apre ufficilmente un capitolo emozionante per la carriera di Lorenzo Dellavalle.Il giovane difensore diciannovenne, neo Campione d'Europa con la Nazionale azzurra di categoria, vola nientemeno che negli Stati Uniti. La sua meta, a titolo definitivo, è la squadra dove milita Giorgio Chiellini, il Los Angeles FC, attualmente campione in carica in MLS e secondo in Western Conference nel campionato in corso.Un'avventura emozionante per lui, si diceva: Lorenzo è bianconero dal 2020, cresciuto nelle giovanili della Juventus, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della nostra Primavera, e adesso inizia una fase... a stelle e strisce.Good Luck, Lorenzo!