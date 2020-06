Mattia Del Favero e la Juventus ancora insieme. La società ha esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto del portiere classe '98 fino al 2022. Il portiere cresciuto in bianconero è in prestito in Serie C al Piacenza, dove ha giocato da titolare nella prima parte di stagione prima di fermarsi per tutto il 2020 a causa di un infortunio alla spalla. Del Favero si è trasferito al Piacenza in estate dopo essere stato vicino ai ciprioti dell'Apollon Limassol, che l'avrebbero preso anche loro in prestito secco.