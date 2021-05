La Lega Serie A ha deciso gli orari dell'ultima giornata di campionato. La Juventus giocherà a Bologna alle 20.45, stesso orario di Atalanta-Milan e Napoli-Verona: la corsa Champions si giocherà tutta in contemporanea la sera, così come anche lo scontro diretto per la salvezza tra Torino e Benevento.



Ecco il programma completo



Sabato 22 maggio, ore 20.45

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Sampdoria-Parma





Domenica 23 maggio, ore 15.00

Inter-Udinese



Domenica 23 maggio, ore 20.45

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento