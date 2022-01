Daniele De Rossi tornerà a far parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini, in vista degli spareggi contro Macedonia e - in caso di passaggio del turno - contro la vincente di Portogallo-Turchia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex capitano giallorosso non ha saputo dire di no alla richiesta pervenuta direttamente dal C.t. e dalla Federazione.