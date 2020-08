3









De Ligt è di nuovo a Torino. E' questa la novità di oggi, apparsa in una nota ufficiale sul sito bianconera, che spiega come l'olandese sia rientrato dalla vacanze per cominciare la riabilitazione dopo l'operazione alla spalla lussata.



Ecco il comunicato: "Dopo la giornata di pausa di ieri, i bianconeri hanno iniziato la seconda settimana di lavoro agli ordini di Coach Pirlo; una settimana particolare, dato che gli allenamenti non vedranno ovviamente la presenza dei giocatori impegnati con le loro Nazionali.



Oggi la squadra, dopo il riscaldamento e il “torello”, ha lavorato sui possessi palla, disputando poi una partitella finale, intervallata da esercizi atletici.



Come da programma, Douglas Costa e Dybala hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, mentre Bentancur e Ramsey hanno lavorato in gruppo; giornata di scarico per Sami Khedira, secondo il suo programma.



Infine, da segnalare che Matthijs de Ligt è rientrato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo.