Dopo Juan Cuadrado, anche Matthijs de Ligt è guarito dalla positività al Covid. A confermarlo è un comunicato ufficiale della Juventus: "Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani". Come già successo con Cuadrado per la Supercoppa, così, il difensore olandese è stato subito convocato per la gara di domani contro il Bologna. Una buona notizia per Andrea Pirlo, in attesa di avere nuovi sviluppi sulla situazione di Alex Sandro, al momento l'unico giocatore ancora positivo al Covid.