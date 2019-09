Ora è arrivata anche l'ufficialità: David De Gea ha rinnovato il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, con il Manchester United. Lo spagnolo, cercato in passato da Real Madrid e Paris Saint-Germain, ha firmato fino al 30 giugno sino al 2023, con opzione per un altro anno. Queste le parole dell'ex Atletico Madrid: "Ora il mio futuro è definitivo, voglio aiutare questa squadra a raggiungere nuove vittorie. Voglio essere da guida per i giovani che arrivano qui, facendogli capire dove sono finiti".