L'avventura europea della Juventus Women di Montemurro verrà trasmessa e raccontata da Dazn, che ha ufficializzato l'accordo sui diritti tv con un comunicato stampa: "DAZN, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, ha acquisito i diritti globali per trasmettere la UEFA Women's Champions League e si è aggiudicata i compiti di host broadcaster per le prossime quattro stagioni, dal 2021-25. Come parte di questo accordo storico, per far crescere ulteriormente questo sport, DAZN ha anche stretto una partnership innovativa con YouTube che renderà la competizione live e gratuita per i fan di tutto il mondo per la prima volta. Questa mossa pionieristica segna la prima volta che la UEFA ha centralizzato tutte le partite della Champions League femminile a livello globale."