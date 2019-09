Your browser does not support iframes.

Si giocherà sabato 14 settembre, la gara tra Fiorentina e Juventus. Registrato ufficialmente il terzo anticipo consecutivo per la Juventus: contro la Viola, al Franchi, Maurizio Sarri siederà in panchina nella prima partita della giornata. Ore 15, segnatevelo.



ANCORA ANTICIPI - Dopo la Fiorentina, ecco il Verona in casa: anche stavolta sarà di sabato 21, ore 18. Turno infrasettimanale, quello successivo, che sarà inaugurato proprio dai bianconeri: dopo Verona-Udinese alle 19, ecco Brescia-Juve alle 21. Juve-Spal il 28 settembre alle 15: sarà il settimo anticipo su sette gare di campionato per i bianconeri.



CON L'INTER - Il big match di San Siro bagnerà il primo posticipo: giorno rosso in agenda sarà domenica 6 ottobre, alle 20.45 andrà in scena Inter-Juve. Prima parte chiusa con Juve-Bologna sabato 19 ottobre alle 20.45.



Nella gallery, tutti gli appuntamenti della Juventus dalla terza alla sedicesima giornata.