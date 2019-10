Tornano in gruppo Danilo e Perin. Il brasiliano si è allenato con la squadra oggi alla Continassa dove sono rientrati tutti i nazionali tranne Pjanic che ha avuto un giorno addizionale di riposo e Bentancur che sta rientrando dagli impegni con la nazionale. Questo il comunicato ufficiale della Juventus:



Dopo i primi rientri di ieri, oggi pomeriggio sono tornati al JTC gli altri bianconeri impegnati negli scorsi giorni con le rispettive nazionali, eccezion fatta per Rodrigo Bentancur (il cui rientro è previsto domani) e Miralem Pjanic (che ha usufruito di un giorno di permesso in più). Oltre a loro, si sono aggiunti al gruppo Danilo, Mattia Perin, e Aaron Ramsey (seduta parziale con il gruppo per lui). Douglas Costa e De Sciglio hanno invece continuato il proprio lavoro personalizzato.



Allenamento che ha previsto una fase di attivazione, seguita da esercitazioni per reparti e una partitella finale. La sessione di domani, giovedì 17 ottobre, è in programma al mattino.