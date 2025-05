UFFICIALE: Damien Comolli lascia il Tolosa. Le reazioni dei tifosi francesi: ‘Il migliore che abbiamo avuto’

AFP via Getty Images

Dimissioni Comolli, il comunicato del Tolosa

Dopo l’indiscrezione de L’Equipe , adesso l’ufficialità. Damienlascia ile, nei prossimi giorni, diventerà un dirigente della Juventus Il Tolosa Football Club ha annunciato ufficialmente la fine del mandato di Damien Comolli come presidente, mettendo così fine a un ciclo durato quasi cinque anni. Il dirigente francese lascia il club per motivi personali, con l’intenzione di aprire un nuovo capitolo nella propria carriera professionale. Una decisione che, come comunicato dalla società, arriva al termine di un periodo contraddistinto da importanti progressi sia a livello sportivo che strutturale.

Dimissioni Comolli, le reazioni dei tifosi del Tolosa

Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto da Comolli, sottolineando la qualità del suo operato e il forte impegno dimostrato durante tutto il mandato. Sotto la sua guida, il Tolosa ha vissuto una fase di rinnovamento e crescita, culminata in risultati sportivi significativi e in un rafforzamento della struttura societaria.La società ha inoltre annunciato che è già iniziato il processo per definire la nuova fase di governance. Gli azionisti e la direzione stanno lavorando attivamente per delineare una nuova organizzazione che permetta al club di proseguire nel proprio percorso di sviluppo. Nei prossimi giorni è attesa una comunicazione più dettagliata per chiarire i passaggi successivi.Nonostante il cambio al vertice, il Tolosa ha ribadito la propria ambizione e determinazione nel portare avanti il progetto sportivo. Il club è già al lavoro per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni. L’addio di Comolli segna dunque la fine di un’era, ma apre anche un nuovo orizzonte per una società che vuole mantenere alto il proprio livello di competitività.Qual è stato l’impatto di Comolli al Tolosa? Una risposta la possono dare i commenti dei tifosi sui social. Un supporter bianconero chiede e dalla Francia rispondono: “Si, ci ha fatto molto bene. Prima di lui c'era poca gente a venire vedere le partite. Quest'anno abbiamo una media di 26000 persone presenti”. E ancora: “Il migliore che abbiamo avuto”. C’è anche un commento leggermente più amaro: “il migliore che abbiamo mai avuto, ma non dimenticare che siamo una squadra di metà classifica, a differenza tua, chiedi al Fenerbahce o anche ai tifosi del Liverpool, ti diranno qualcos'altro...”.