La Juventus ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2019/20, alla vigilia dell'esordio assoluto e in campionato contro il Parma di domani sera alle ore 18. Oltre alle tante conferme dei reduci della scorsa stagione, ci sono le scelte di diversi nuovi acquisti e di alcuni ritorni da segnalare: De Ligt vestirà la numero 4, Ramsey la 8, Danilo la 13, Rabiot la 25, Demiral la 28 e Buffon la 77 tra i nuovi acquisti, mentre Pjaca con la 15 e Higuain con la 21 tra coloro che sono tornati a Torino dai prestiti in estate.