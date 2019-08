Ora è ufficiale. Come comunicato dal Barcellona attraverso il proprio sito, Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il brasiliano si trasferisce in Baviera con la formula del prestito oneroso da 8,5 milioni di euro e con un diritto di riscatto in favore dei tedeschi fissato a 120 milioni al termine della stagione 2019/20. Con l’acquisto dell’attaccante, il Bayern potrebbe aver concluso la propria campagna trasferimenti in entrata. Non ci sarebbe dunque più spazio per Mario Mandzukic. A quanto risulta, la trattativa fra il croato e il club sembra essere definitivamente saltata e la Juve, sempre intenzionata a vendere il giocatore, potrebbe ritrovarsi costretta ad una sua permanenza causa mancanza di acquirenti.