#Under19 | Yannick Cotter è un giocatore della Juventus

Rimarrà in prestito al Sion fino alla fine della stagione.#JuventusYouth

Dopo la comunicazione da parte della Lega, è arrivata anche l'ufficialità attraverso i canali della Juventus:è un nuovo giocatore della Juventus e rimarrà in prestito al Sion fino alla fine della stagione. Classe 2002, esterno d'attacco sinistro, ha totalizzato 2 presenze con la Svizzera Under 18. Il Sion nel presente e la Juve nel futuro, Cotter pronto a sbarcare in Italia.