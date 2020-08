10









Antonio Conte resta all'Inter. Dopo l'incontro andato in scena oggi il club nerazzurro ha comunicato, in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, che andrà avanti il percorso iniziato con il tecnico ex Juve.





La decisione è stata presa dall'Inter dopo un summit durato oltre 3 ore, alla presenza di Conte, il presidente Zhang, Marotta, Ausilio e Antonello. Sfuma così per i nerazzurri la pista che portava a Massimiliano Allegri. L'ex Juve era pronto a subentrare qualora si fosse interrotto il rapporto con Conte.





IL COMUNICATO - "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".