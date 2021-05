Alla fine quel momento è arrivato. Quello in cui la Serie A, dopo nove titoli consecutivi a nome JUVENTUS, avrebbe iscritto un altro nome nel proprio albo d'oro. Grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta, che permette ai nerazzurri di Antonio Conte di conservare 13 punti di vantaggio con "sole" 4 partite ancora da giocare, l'Inter vince aritmeticamente il 19esimo scudetto della propria storia.

Proprio l'Inter, e proprio il grande ex capitano e allenatore bianconero Conte (al suo quarto scudetto personale, dopo i tre che aprirono il ciclo Juve tra il 2012 e il 2014) interrompono ufficialmente il filotto juventino. Un campionato che Lukaku & co. hanno fatto proprio nel girone di ritorno, quando hanno sfruttato al meglio la prematura eliminazione dalla Champions League per non sbagliare un colpo da gennaio a oggi.

Nel testa a testa coi "cugini" del Milan, l'Inter si porta così in vantaggio. Le due squadre di Milano erano appaiate a quota 18 scudetti. Ora i nerazzurri rimettono il muso avanti e sono secondi nella "classifica totale" degli scudetti, alle spalle ovviamente di un'irraggiungibile Juve.