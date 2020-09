Colpo da novanta da parte del Wolverhampton: preso il giovanissimo Fabio Silva dal Porto, attaccante classe 2000 seguito in passato da tantissimi club di primo livello, tra cui Juventus, Real Madrid e Atletico. Operazione da 40 milioni di euro. Ecco l’annuncio degli Woves: ‘Il Wolverhampton è felice di essersi assicurato l’ingaggio del giovane attaccante portoghese Fabio Silva dal Porto, per una cifra che rappresenta un record per il club”.