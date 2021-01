Un colpo per il futuro. Il Cagliari ha acquistato Rachid Kouda, mezz'ala classe 2002, che tanto bene ha fatto in Serie D con la Folgore Caratese. Un colpo con l'occhio vigile della Juventus, già molto interessata al giocatore, che così potrebbe aver ottenuto anche una prelazione sul futuro.



Ecco il comunicato: "Da oggi il nostro centrocampista, classe 2002, Rachid Kouda vestirà la maglia del Cagliari Calcio. La Folgore Caratese continua così il suo progetto con i giovani che si consacra definitivamente con la prima cessione della storia del club ad una società di serie A. In bocca al lupo Rachid".



Le strade, ora, sono due: la prima porta alla permanenza in Primavera per il finale di stagione, la seconda, in via di valutazione, porta al prestito all'Olbia in Serie C, per continuare la scalata tra i grandi.