Eden Hazard è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid; la fine di questa telenovela di mercato era nell'aria già da diverso tempo, con lo stesso giocatore che aveva confermato dopo la finale di Europa League di essere pronto a lasciare il Chelsea. La trattativa con il Real Madrid, mai nascosta da nessuna delle parti in causa, è giunta quindi al termine, con il talento belga che è riuscito a coronare il suo sogno di giocare con la maglia delle Merengues. Il Real per strappare il sì del Chelsea ha messo sul piatto 100 milioni di euro in parte fissa, cui si potranno aggiungere ulteriori 20 milioni di euro di bonus. Hazard diventa così il giocatore più pagato della storia del clubmadrileno, superando Bale e Cristiano Ronaldo (fermi a 100, senza bonus, e 94).