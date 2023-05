Continua ad essere al centro del dibattito il tema legato ai cori razzisti ricevuti da Dusannella trasferta di Bergamo, con la curva atalantina che gli dava dello 'zingaro' per un periodo prolungato e con il serbo che a sua volta ammutoliva il Gewiss Stadium con una rete di straordinaria bellezza, prima di portarsi il dito indice all'altezza della bocca.- Non si è fatta attendere neanche la decisione delin merito, il quale pochi istanti fa ha confermatoe che dunque resterà vuota per la gara interna contro il Verona, in programma il 20 maggio prossimo.- Decisione differente per Vlahovic, invece, rispetto a quanto avvenne con Lukaku. Il serbo infatti manterrà l'ammonizione ricevuta e che di fatto non verrà rimossa. Non c'è preoccupazione però, dato che si tratta del primo cartellino ricevuto da DV9.