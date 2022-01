Una buona notizia per Massimiliano Allegri alla vigilia della partenza per Roma, dove i bianconeri affronteranno la squadra di Mourinho domenica alle 18.30:e si unirà domani alla squadra. A comunicarlo è stato il club bianconero con una nota pubblicata sul sito ufficiale e diffusa sui social: "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC".