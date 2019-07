Ora è ufficiale: la Champions League sarà di nuovo in chiaro su Mediaset per i prossimi anni, dopo una stagione sulla Rai. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha annunciato: “Dalla prossima stagione la miglior partita del mercoledì sarà trasmessa free da Canale 5 per un accordo biennale con Sky. E' certa: Rai e Sky sono per le vie legali ma noi abbiamo la certezza che la miglior partita, quella del mercoledì, sarà sulle nostre reti a partire dal prossimo autunno. Intesa raggiunta con Sky che detiene i diritti della competizione per tre anni, di cui uno è passato e dunque l’accordo con noi è per i restanti due anni. Saremo noi a decidere di volta in volta la miglior partita da trasmettere, speriamo di avere tutti i match delle squadre italiane. Quello che è certo è che dopo un anno di pausa, e dopo la bellissima esperienza dei Mondiali, il grande calcio torna sulle nostre reti”.



Accordo, spiega Calcio&Finanza, che oscillerebbe tra i 42 e i 45 milioni di euro.