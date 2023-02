Ufficiale | Emanuele Zuelli è un giocatore del @PisaSC



In bocca al lupo Emanuele!

— Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) January 31, 2023

Ecco il comunicato del club bianconero:"Emanuel Zuelli è pronto per iniziare una nuova avventura, sempre in Italia. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo al Pisa. In questa seconda parte di stagione, dunque, il centrocampista classe 2001 giocherà in Serie B e per lui sarà un ritorno nella serie cadetta avendo già totalizzato 25 presenze con la maglia del Chievo Verona tra la stagione 2019/20 e 2020/21.Dopo la parentesi con i clivensi, l’esperienza in bianconero tra le fila della Juventus Under 23 - ora Next Gen - iniziata nell’estate del 2021. Un’esperienza che gli ha permesso di crescere tanto sotto tutti i punti di vista e lo confermano anche le 54 presenze totalizzate tra tutte le competizioni, arricchite da una rete al Renate nella scorsa annata e i 6 assist forniti in questa stagione e mezza.Senza dimenticare, ovviamente, l’emozione dell’esordio in Prima Squadra in occasione dell’amichevole di Londra contro l’Arsenal. Era il 17 dicembre e al minuto 78 Zuelli è entrato in campo prendendo il posto di Fagioli.Ora la chiamata del Pisa con la possibilità di misurarsi nuovamente in un campionato competitivo come la Serie B.Buona fortuna, Emanuele!"