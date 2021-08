Rinnovo e poi via, in prestito. La Juventus ha completato la cessione (a titolo temporaneo) di Erasmo. Il difensore della Under 23 è stato dato in prestito per una stagione al Cesena e rientrerà a giugno 2022 alla Continassa. Il difensore classe '99 è cresciuto nel Palermo, ma arrivato alla Juve dalla Samp. Lo scorso anno è stato protagonista con la Juve Stabia, ora dopo il rinnovo si gioca un'altra importante sfida in una piazza importante.