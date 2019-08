La Juventus ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Joao Cancelo. Come riportato dal comunicato ufficiale del club, il giocatore ​è partito per un corrispettivo di 65 milioni di euro, generando così una plusvalenza di 28 milioni. L'operazione si inserisce nella doppia trattativa con i Citiziens.



IL COMUNICATO - "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Manchester City Football Club i seguenti accordi:



1) acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Luiz da Silva a fronte di un corrispettivo di € 37 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024;



2) cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore João Pedro Cavaco Cancelo a fronte di un corrispettivo di € 65 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".