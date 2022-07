Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreJuventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027"."Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4".- Cambiaso si è unito al gruppo di Max Allegri, ma potrebbe essere solo di passaggio alla Continassa. Su di lui è forte la pressione del Bologna.