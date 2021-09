Ora è ufficiale: ilpassa di mano e vede aprirsi una nuova era dopo la lunga era targata Enrico Preziosi, per 18 anni alla guida del Grifone. Il patron uscente ha ceduto il club rossoblù al fondo statunitense 777 Partners - già detentore di circa il 6% del Siviglia - ma rimarrà ugualmente nel consiglio di amministrazione della società. L'attuale amministratore delegato Alessandro Zarbano si occuperà invece della gestione quotidiana del club, come ha fatto in questi ultimi anni. La società di investimenti americana ha acquisito il 99,9% del Genoa e immetterà da subito nuovi capitali nel club, oltre ad ereditare i debiti lasciati dalla precedente gestione.