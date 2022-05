Da comunicato dell'Udinese:



"Si comunica che Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre".



Nella lista dei possibili sostituti, nei primi posti, compare anche il nome dell'ex Juve Andrea Pirlo.