Cambia l'autocertificazione, ossia il foglio necessario per giustificare gli spostamenti. Ogni cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovaot positivo al Coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. Il nuovo modello è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno e dovrà essere compilato e controfirmato al momento del controllo dalle forze dell'ordine, che avranno quindi accertato l'identità del cittadino. Questo per evitare di dovere allegare fotocopie di documenti.