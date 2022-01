Se la Juve sta dominando e regnando nel mercato invernale, non si potrebbe dire che l'Inter orchestrata da Beppe Marotta sia da meno. Dopo aver risposto all'arrivo di Vlahovic con il colpo Gosens, nella giornata di oggi è stato perfezionato anche il trasferimento di Felipe Caicedo che, ritrova cosi Simone Inzaghi dopo il loro trascorso alla Lazio. L'ufficialità è arrivata appena qualche minutoi fa, come riportato anche sul sito ufficiale dei nerazzurri attraverso il comunicato ufficiale.



'​FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. #WelcomeFelipe!'.