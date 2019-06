E' stato lui stesso a salutare ufficialmente i tifosi bianconeri per la terza volta nella sua carriera, vissuta per lunga parte a tinte bianconere. Rientrato a Torino per soli 6 mesi, per il difensore uruguagio sta per iniziare una nuova avventura, probabilmente in Qatar dopo essere stato tra i giocatori più vincenti di questi 8 anni bianconeri.Ecco il suo saluto su Instagram: