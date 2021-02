1









Le sensazioni erano negative e sono state confermate dagli esami. Come riportato da Sky Sport, Chris Smalling contro il Verona ha rimediato una lesione al flessore della gamba sinistra. Vuol dire che salterà sicuramente la Juventus, ma non solo. Per un infortunio simile sono previsti almeno 15/20 giorni di stop. Salvo sorprese dunque darà forfait anche con l’Udinese il 14 febbraio e proverà a tornare in Europa League il 18 col Braga o il 21 col Benevento. Saranno decisivi i prossimi controlli per Smalling. Una tegola pesante per Fonseca, che al suo posto dovrà decidere se schierare Kumbulla o Cristante.