E' ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il club bianconero l'ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale:Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020.Era il 19 maggio 2018.: è stato una leggenda, un simbolo.Probabilmente ognuno di noi sperava, e in fondo sapeva, che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà.e aggiungendo al suo incredibile palmarès un campionato e una Supercoppa francesi, Gigi torna alla Juventus.Gigi torna a casa!